Últims dies per presentar-se al concurs de cartells de la Festa Major de Solsona

El proper divendres 26 d'abril finalitzarà el termini per presentar propostes al concurs per escollir el disseny de la portada del programa de la Festa Major de Solsona, que se celebra del 7 al 10 de setembre. Tant les bases d'aquesta convocatòria de la regidoria de Cultura com el premi, dotat amb 500 euros, es mantenen pràcticament iguals que els darrers anys.

El disseny inclou tant la portada com la configuració i la maquetació de l'interior de la publicació. Les dimensions de les obres han de ser d'entre 22 i 30 centímetres, tant d'amplada com de llargada i la disposició és lliure, així com la tècnica. El text que hi ha de figurar és "Festa Major 2019 Solsona" i s'hi han d'incloure els logotips de l'Ajuntament de Solsona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Festa patrimonial d'interès nacional i, enguany també el de 425 anys de ciutat (dissenyat pels serveis tècnics municipals).

Aquest concurs és obert a totes les persones físiques (a títol individual o col·lectiu) o jurídiques que hi estiguin interessades. El jurat estarà integrat per l'alcalde, la regidora de Cultura, els portaveus dels grups municipals, un representant dels mitjans de comunicació locals i un artista local que no participi en el concurs. Valoraran els treballs en funció de la seva originalitat, creativitat, la inclusió en el disseny d'algun motiu al·lusiu als elements tradicionals de la festa i la qualitat de la presentació.

Les persones que vulguin concursar han de presentar una sol·licitud al registre general d'entrades de l'Ajuntament amb les obres, i un sobre tancat que contingui les dades identificatives de l'autor. Les bases completes d'aquesta convocatòria es poden descarregar de la secció de "Concursos" de l'apartat "L'Ajuntament" del web municipal (https://www.ajsolsona.cat/ajuntament/concursos/bases-del-concurs-per-al-disseny-de-la-portada-del-programa-dactes-de-la-festa-major-de-solsona-2019/view).