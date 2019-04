Biòlegs solsonins es queixen de la tala d'arbres a l'Aigua d'Ora

El Grup de Natura del Solsonès i el Centre d'Estudis Lacetans han fet públic un comunicat en què es queixen que a la zona de la ribera del riu Aigua d'Ora s'han realitzat tasques de manteniment que posen en perill el seu desenvolupament natural, ja que impedeixen la nidificació i l'alimentació d'espècies escasses a la comarca, com el picot garser petit i la rata d'aigua.

«Els boscos de ribera ocupen extensions generalment reduïdes, a causa del seu caràcter lineal al llarg dels cursos d'aigua», expliquen els membres del grup. A més, diuen que aquests espais s'han vist afectats per l'activitat agrícola i urbanística, que han marcat històricament la seva amplitud i el desenvolupament natural.

Enguany, després que el mes d'octubre passat hi hagués riuades a la zona de l'Aigua d'Ora, el Grup de Natura ha constatat que l'administració ha dut a terme tasques de neteja que consisteixen en tales d'arbres i de vegetació que « han reduït al mínim la presència arbòria en determinats trams del riu». Així, es queixen que aquestes tasques dutes a terme són abusives, en el seu parer, tenint en compte que «es tracta d'un hàbitat d'alt valor, sensible i minoritari», i afegeixen que «en diversos trams les ribes han quedat desproveïdes de vegetació arbòria, i han quedat així desprotegides davant de noves riuades i processos d'erosió, tenint en compte que la vegetació i els grans arbres aguanten el substrat i creen microhàbitats importantíssims per a la dinàmica de l'aigua i per a moltíssimes espècies de plantes i animals». A més, també destaquen que els arbres vius i morts a la zona «suposen un substrat de nidificació i alimentació d'espècies escasses a la comarca, com el picot garser petit, alguns ratpenats, la rata d'aigua, la llúdriga, etc». Així, assegura que les feines dutes a terme per l'administració «han anat molt més enllà de la retirada de restes de les riuades».

Per part de l'Ajuntament de Navès, en canvi, Josep Maria Casafont, alcalde, explica que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va ser la responsable de les accions fetes a la zona i diu que aquesta neteja era necessària, «ja que hi va haver unes riuades molt fortes i es tapava el riu, i en el futur podria haver causat pitjors desperfectes, tot i que encara hi ha zones per netejar». Aquest treball també es va dur a terme a Cardona i Montmajor, per part també de l'ACA, explica l'alcalde. De fet, els dos ens expliquen que actualment se n'estan duent a terme a diverses zones de Catalunya, fet que el Grup de Natura veu «com un detoriament de la fauna i la vegetació».

Per altra banda, l'alcalde explica que segurament un agreujant pel qual el Grup de Natura es queixa ara és pel fet que en aquella zona hi ha un propietari privat d'una part de terreny que recentment ha tallat els arbres per fer-ne fusta, i ha deixat descoberta la zona. Tot i així, assegura que el consistori no té la potestat ni pot intervenir en accions que es duen a terme en propietats privades.