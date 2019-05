Dues rutes paisatgístiques i gastronòmiques

? Una de les novetats que es presenta enguany a la Catalunya Central és la ruta Paisatges de Barcelona, pensada per a tots els públics i que passarà per les comarques del Moianès i el Bages i la subcomarca del Lluçanès.

La proposta inclou diverses opcions de recorregut: la Ruta de la Llet, la Ruta del Pa i la Ruta Vinícola, amb vins de denominació d'origen del Bages. També hi haurà l'oportunitat de fer tastos d'olis verges extra a Navàs i a Cardona.

Aquesta no serà l'única possible a les comarques centrals, sinó que anirà en paral·lel amb la Ruta dels Pirineus. Aquesta ofereix un recorregut paisatgístic i de natura del Pirineu català passant per la Cerdanya, la Seu d'Urgell i el Solsonès.

Entre diverses opcions de tastos de productes i activitats, hi haurà degustacions de formatges artesans i pomes d'alta muntanya.