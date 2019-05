Solsona destina un espai de 1.700 metres quadrats a zona d'esbarjo canina

La regidoria de Medi Ambient de Solsona ha senyalitzat la zona d'esbarjo canina de la ciutat, una àrea delimitada per una tanca que comprèn tres finques del barri de la Plana amb accés pel carrer del Metge Cots. Sumen més de 1.700 metres quadrats de superfície pensats perquè els animals hi puguin córrer i jugar lliurement sense generar molèsties, sense risc de ser atropellats i amb la possibilitat de socialitzar-se amb altres gossos.

La brigada municipal hi està instal·lant aquests dies elements urbans, com un dispensador de bosses i algun banc per a les persones responsables dels animals. Tal com indica el rètol de l'entrada és obligatori recollir els excrements i llençar-los a la paperera.