Càritas alerta de la cronificació de la pobresa a la demarcació de Lleida

Càritas a Lleida, Solsona i Urgell alerten que la pobresa a la demarcació de Lleida s'està enquistant i que la societat se n'està desvinculant emocionalmet. L'entitat detecta que les desigualtats s'estan estancant i que el fet de tenir un habitatge i una ocupació no garanteix viure amb dignitat. Càritas ha atès durant l'any 2018, als bisbats de Lleida, Solsona i Urgell, 8.773 persones directament, de les quals 22.625 s'han beneficiat del seu suport. El perfil majoritari d'atesos són famílies amb fills a càrrec que, malgrat tenir un lloc on viure i una feina, aquesta és precària.

A la demarcació de Lleida, Càritas ha destinat, el 2018, 526.471 euros en ajuts econòmics directes a les persones i les seves famílies. Del total de recursos invertits, 5.622.012 euros, 2.909.642 euros han estat destinats a l'acció social de Càritas (1.144.642 euros a Lleida; 951.627 euros a Solsona; 813.373 a Urgell).

L'acció s'ha fet a través de 65 punts d'atenció, una xarxa de centres i parròquies on s'ha donat suport a les persones en programes d'acollida, de cobertura de necessitats bàsiques, de suport a la família i la infància i d'inserció sociolaboral, habitatge, suport a gent gran, en assessoria jurídica a la població immigrants, i en salut, molt especialment als que tenen drogodependències.

També han atès persones en risc d'exclusió a través de tres empreses d'inserció com són Troballes a Lleida, Cartaes a Tàrrega i Nougrapats a la Seu d'Urgell, així com a través de tres fundacions en l'àmbit laboral a Solsona i a Cervera, per les quals han passat 65 persones. A més, han donat 150 beques, han format en l'àmbit laboral 220 persones i han donat acolliment i orientació laboral a 1.735 persones més. També han invertit en aquesta tasca d'inserció sociolaboral un total de 2.712.369 euros entre les tres diòcesis. Lleida ha invertit 1.043.657 euros, Solsona 1.223.560 euros i Urgell 445.152 euros.

«El salari amb prou feines els permet cobrir les necessitats bàsiques», alerten, i l'elevat preu dels lloguers juntament amb els subministraments fan que les famílies hagin de destinar els seus ingressos a cobrir aquestes necessitats bàsiques. Des de Càritas han informat que els seus esforços s'han concentrat a donar suport econòmic i emocional a les famílies que dia rere dia han vist que no podien cobrir aquestes primeres necessitats, malgrat els seus esforços.

«Estem preocupats perquè la cronificació de la pobresa perpetua l'exclusió i afecta sobretot el col·lectiu més vulnerable: els infants», i afegeixen que «les persones en risc d'exclusió es troben atrapades en aquesta realitat».

Aquesta situació, alerten, comporta un «risc elevat» que els infants de famílies en situació d'exclusió, malgrat tenir els drets bàsics garantits, puguin heretar aquesta realitat. És per això que des de Càritas consideren que la societat actual no té garantida la igualtat d'oportunitats.

A més, lamenten que «el pas del temps ens ha desgastat emocional davant les persones més vulnerables del nostre entorn, però creiem fermament que la societat té la capacitat de tornar a connectar amb el patiment dels més febles». Un exemple d'aquesta possibilitat de canvi, expliquen, és la seva xarxa humana, integrada per 1.350 voluntaris i 59 contractats.