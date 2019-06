Quatre anys de llibres des de l'obertura de la biblioteca Carles Morató de Solsona

La biblioteca municipal de Solsona Carles Morató celebra enguany el seu quart aniversari. El 6 de juny del 2015 es va inaugurar amb la presència dels llavors alcalde, David Rodríguez, i conseller de Cultura, Ferran Mascarell. Dos dies més tard, la biblioteca obria les portes al públic.

Com cada any, per la celebració es convoca un concurs de punts de llibre on hi ha en joc l'edició dels punts i un val en material de dibuix. A més a més, enguany, la sala Homilies d'Organyà va acollir l'exposició-joc «25 imperdibles», que consistia a aparellar 25 àlbums il·lustrats amb un objecte present en el llibre, per tal de motivar la lectura i l'entreteniment. Coincidint amb l'aniversari i l'estiu la biblioteca també proposa el bibliotrivial, una activitat que té l'objectiu de fomentar la lectura entre infants de 8 a 12 anys. Els joves hauran d'anar assolint una sèrie de reptes per aconseguir totes les peces i completar el trivial llegint llibres de gèneres molt diferents: còmics, biografies, poemes, entre d'altres.

Cada temporada es proposen noves activitats i nous reptes per apropar la biblioteca a tots els solsonins i solsonines. «Les biblioteques són un centre cultural i un punt de trobada», així les defineix Ester Barniol, directora de la biblioteca municipal.

De cara a l'any que ve es vol seguir potenciant les visites escolars, ja treballades enguany, i exportar les activitats a secundària, proposar eines per a la recerca d'informació en el treball de recerca i recomanar lectures als estudiants, entre altres propostes.

Barniol opina que «hi ha molts solsonins que s'han fet la biblioteca seva», usuaris d'edats molt diferents utilitzen els diversos serveis segons les seves necessitats. Tot i això, explica que el servei de préstec de material audiovisual és el que està més de baixa.

Per altra banda, Biblioteques de Catalunya està fomentant l'e-biblio, un servei de préstec de llibres electrònics que costa d'arrelar: «A la gent li continua agradant llegir llibres en paper», diu la responsable.



La biblioteca amb xifres



Unes 200 persones d'edats molt diferents entren a la biblioteca diàriament per formar-se, informar-se, culturitzar-se o entretenir-se, seguint els quatre eixos de les biblioteques públiques. 1.698 és la xifra de préstecs de llibres que es fan cada mes, el servei més utilitzat de la biblioteca.

L'equip que gestiona aquest equipament està format per 5 treballadors, d'aquests 4 són de l'Ajuntament i 1 del Consell Comarcal.

Actualment, la biblioteca acull 7 clubs de lectura: el de la gent gran, en llengua anglesa, infantil, juvenil, d'àlbums il·lustrats, català fàcil i de dones. Un total de 3.810 ciutadans són usuaris de la biblioteca (el 63% són adults, el 16% joves i el 21% infants).

El fons bibliogràfic de què es disposa actualment està format per 15.000 documents, dels quals 1.100 són sonors, 1.400 audiovisuals, 2 subscripcions a diaris i 58 a revistes.