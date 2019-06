La UVIC premia tres treballs de recerca del Bages i dos del Solsonès

arxiu particular

Premiats als millors treballs de recerca d'estudiants de batxillerat a l'Aula Magna de la UVic arxiu particular

Dimarts va celebrar-se a l'Aula Magna de la UVic la cerimònia de lliurament dels premis als millors treballs de recerca d'estudiants de batxillerat, que enguany arribava a la 21 edició. Entre els treballs premiats n'hi ha tres del Bages i dos del Solsonès.

Pau Vilaseca, de l'escola Arrels II de Solsona, va guanyar un premi ex aequo en la categoria Eumo_dc pel treball «Anàlisi de la història dels musicals i creació d'una obra de teatre musical» i Gisela Plana de l'institut Francesc Ribalta de Solsona va obtenir un accèssit en la categoria Osona contra el Càncer pel treball «Les malalties hematooncològiques».

Pel que fa al Bages, Miquel Flores, de l'institut Mig-Món de Súria, va aconseguir un premi ex aequo en la categoria Bon Preu pel treball «Noves tendències educatives aplicades a la biologia»; Aina Camprubí, de l'institut Lacetània de Manresa, va guanyar un premi ex aequo en la categoria Eumo_dc pel treball «Monstres i monstruositats» i, finalment, Laia Moreno i Judit Pérez, de l'institut d'Auro de Santpedor ( a la foto), han guanyat un segon premi ex aequo pel treball «Disseny i construcció d'un sensor de monitorització de la incontinència urinària».

L'objectiu d'aquest certamen és promoure i incentivar la vocació científica i el gust per fer recerca en els futurs estudiants universitaris, tot premiant-los la feina ben feta, segons expliquen els membres organitzadors.

Els premis es divideixen en cinc categories: Premi Bon Preu, dotat amb 2.000 euros als millors treballs en l'àmbit de les Ciències Socials i Humanitats; Fundació Caixa d'Enginyers, dotat amb 3.000 euros, als millors treballs en l'àmbit de les Ciències; Premi Eumo_DC, dotat amb 2.000 euros als millors treballs en l'àmbit de les arts; Premi específic Osona contra el Càncer, dotat amb 4.000 euros, i el Premi específic Institut Català de les Dones, dotat amb 1.000 euros, als millors treballs sobre perspectiva de gènere, prevenció de violències masclistes i igualtat d'oportunitats entre dones i homes.