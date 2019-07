Els treballadors del Centre Sanitari solsoní continuen les reivindicacions

Els treballadors del Centre Sanitari del Solsonès continuen duent a terme les reivindicacions davant de l'edifici per demanar augments salarials i també els complements, direcció per objectius (DPO), amb les reiterades aturades de cinc minuts.

El comitè d'empresa ha explicat que en aquests moments les negociacions amb la direcció del centre, amb Sara Alarcón, presidenta en funcions del Consell Comarcal i màxima responsable econòmica del centre sanitari, han quedat aturades, ja que a hores d'ara l'òrgan executiu del Consell, després de les eleccions municipals dels 26 de maig, encara està per definir.

A més a més, també han explicat que «durant l'agost el Consell està de vacances i, per tant, fins al setembre no ens trobarem». Els responsables del comitè han assegurat que la demanda que es va interposar per fer efectius els augments salarials, com també les DPO, continua endavant.