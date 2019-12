Solsona serà avui la seu de l'última campanya de donació de sang de l'any 2019

L'Associació de Donants de Sang (ADS) del Solsonès organitza avui l'última campanya de donació de l'any. Aquesta arriba en un dels moments més crítics de l'exercici, les dues últimes setmanes de desembre, quan, juntament amb el mes d'agost, més es redueix el nombre de donacions de sang.

L'ADS recorda que la sang també caduca i que cal transfondre-la en un període de temps determinat. I en les èpoques de menys donació la principal necessitat són les plaquetes, que tenen una caducitat de cinc dies. Per això asseguren que cal mantenir un ritme de donacions constant també per Nadal i, per tant, animen tothom qui vulgui a participar en la campanya que se celebra avui. En aquesta edició també es podrà donar plasma durant tot el matí.

La campanya té la col·laboració de l'empresa Knauf de Guixers, que oferirà un refrigeri i un petit obsequi a totes les persones que hagin dedicat el seu temps a donar sang.