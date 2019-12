El Pessebre Vivent d'Ardèvol aconsegueix reunir 1.500 persones en un cap de setmana

El Pessebre Vivent d'Ardèvol va viure aquest cap de setmana les seves sessions més multitudinàries dels últims anys, i és que el fred no va impedir que més de 1.500 persones poguessin gaudir dels més de 30 quadres que formen part de la representació de la localitat del Solsonès. Com cada any, els 100 habitants del poble es van multiplicar amb l'arribada dels figurants i els visitants d'arreu del territori que doten de vida el poble. Dissabte es va assolir la xifra rècord de més de 800 visitants sumant les dues sessions, fet que va provocar algun petit desgavell en el funcionament del pessebre.

Els assistents van poder veure les dues parts del recorregut del Pessebre Vivent d'Ardèvol. La primera és un conjunt d'escenes bíbliques entre les quals hi ha l'Anunciació de Jesús al principi de la representació o la cort d'Herodes, a més dels valents soldats que desafien el fred per protegir la Torre d'Ardèvol. Tampoc hi pot faltar el tradicional caganer, que cada any canvia d'ubicació.

La segona part del recorregut fa viatjar uns quants anys enrere en el temps i transporta a l'Ardèvol del segle XVIII. En aquest apartat es pot veure com celebraven Nadal els pobres i com ho feien els rics, participar en una boda de l'època o descobrir alguns dels oficis tradicionals que s'han anat perdent amb el pas del temps i que aquest pessebre mostra. Enguany, per primer cop, hi va haver matalasser, que es va encarregar d'anar omplint matalassos, que es va sumar als llenyataires, el ferrer, els forners o les xerraires venedores de bacallà i arengades.

Després del recorregut, els assistents van poder gaudir d'un pa amb tomàquet i botifarra que podien acompanyar d'algun dels productes artesanals que s'oferien en el mercat que estava situat al final del recorregut. Ardèvol tornarà a obrir les portes del seu pessebre vivent els propers 1, 4 i 11 de gener.



30 anys del pessebre de Vilandeny

El Pessebre Vivent de Vilandeny, situat al municipi de Navès, també és un dels referents del territori i enguany ha arribat als 30 anys d'existència. El poble reuneix voluntaris del Solsonès, el Berguedà i el Bages per la seva situació territorial a prop dels límits amb aquestes comarques. Després de tres jornades, Vilandeny oferirà l'última sessió del seu pessebre vivent el primer dia de l'any amb dues sessions a les 7 i a les 8 de la tarda.

Per altra banda, el Pessebre Vivent de la Ribera Salada va finalitzar ahir les representacions d'aquest any amb bona afluència i amb l'estrena d'un quadre nou.