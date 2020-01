Experts estudien la creació d'un parc geològic i miner al Solsonès

La comarca del Solsonès és un territori molt ric pel que fa a elements geològics i miners. Per aquesta raó, la Societat Internacional de Geologia i Mineria per al Desenvolupament i Gestió del Territori (SIGMADOT), dirigida pel geòleg manresà Josep Maria Mata-Perelló, ha fet renéixer el projecte que havia quedat encallat uns anys enrere amb algunes modificacions per poder crear definitivament el Parc Geològic i Miner del Solsonès.

El projecte contempla l'adhesió de 6 municipis de la comarca, els que estan situats més al nord: Odèn, Lladurs, Navès, Sant Llorenç de Morunys, Guixers i la Coma i la Pedra. Mata-Perelló ha confirmat que ja s'ha parlat amb tots aquests ajuntaments, menys amb el de Navès, amb el qual s'hi parlarà properament, i tots s'han mostrat predisposats a formar part del projecte. Tot i això, com que està en una fase molt inicial, es contempla la possibilitat d'ampliar el territori amb els municipis de l'Alt Urgell: Alinyà i Fígols. Malgrat això, encara s'ha de parlar amb els seus consistoris per saber si aquests voldrien formar part del Parc Geològic i Miner del Solsonès.

La idea de crear aquest parc al Solsonès va sorgir uns anys enrere, el 2015, però es va acabar encallant i finalment es va bloquejar. «Vam començar malament. Teníem la idea que tota la comarca del Solsonès fos un únic centre, però era molt gran i des del punt de vista geològic hi ha més material al nord que al sud de la comarca i, per tant, va ser més difícil fer-ho», afirma el seu impulsor Mata-Perelló.

Per evitar que es repeteixi el mateix error, s'han centrat els esforços en els municipis del nord del Solsonès. Un cop es parli amb tots els ajuntaments dels municipis proposats,inclosos Alinyà i Fígols, el següent pas serà la realització d'un inventari i una valoració del patrimoni geològic i miner del futur parc, que inclourà elements com l'anticlinal d'Oliana o la discordança progressiva de Sant Llorenç de Morunys, un dels Llocs d'Interès Geològic referents a escala mundial per ser la discordança progressiva que va servir com a referent d'aquest accident geogràfic.

El territori del que serà el nou parc geològic del Solsonès té una característica que fa impossible que esdevingui un Geoparc, la proximitat amb el Geoparc de la Catalunya Central i amb el Geoparc de la Conca de Tremp i el Montsec. Els Geoparcs, en ser auspiciats per la UNESCO, es regeixen per les seves normes i una d'elles fa impossible que dos Geoparcs es toquin. Per aquesta raó, la intenció és crear un parc geològic i miner que superi la normativa. Tot i això, el parc geològic i miner del Solsonès anirà coordinat amb els Geoparcs del seu voltant, el de la Catalunya Central i el de la Conca de Tremp i el Montsec.

L'objectiu de crear un parc geològic i miner és utilitzar-lo com a eina didàctica per aprendre sobre el món de la geologia, eina científica per entendre el seu funcionament i també com a atractiu geoturístic per a tots els amants d'aquest món.