Sant Llorenç de Morunys farà arribar una xarxa de fibra al carrer de la Creueta

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys millorarà la connectivitat als equipaments municipals de la zona esportiva, escolar i cultural que hi ha al voltant del carrer de la Creueta amb la instal·lació d'una xarxa de fibra òptica. També dotarà la zona d'una nova sortida amb la urbanització d'un tram del carrer que actualment és un camp.

L'operació per millorar la connectivitat en aquesta zona consisteix en la realització d'una canalització que anirà des de l'encreuament entre el carrer del Grau de l'Areny i la carretera de Berga fins a les instal·lacions dels Bombers i de l'ADF Vall de Lord que es troben a la part més alta del carrer de la Creueta. En aquesta canalització s'hi desplegarà una xarxa de fibra òptica que ja sigui sota terra o amb canalitzacions aèries arribarà als equipaments dels Bombers i l'ADF, la llar d'infants, l'escola, l'institut, el pavelló poliesportiu, el del futur local de joves, la piscina municipal, la Sala Polivalent i es farà un nou punt de wifi gratuït a la zona de davant de la Sala Polivalent. Sant Llorenç de Morunys encara no té fibra òptica en tot el municipi però Movistar ja està desplegant una xarxa en espera que la Generalitat faci arribar l'anhelada xarxa de fibra òptica pública que és previst que hi arribi l'any 2023.

En el mateix projecte també s'hi inclou la pavimentació i urbanització d'un tram del carrer de la Creueta per donar una alternativa a l'actual, ja que en tota la zona només hi ha una entrada i sortida i per tant es converteix en un cul-de-sac que provoca problemes en el trànsit de cotxes sobretot a les hores d'entrada i sortida dels infants de l'escola.

A més a més, el consistori pretén inaugurar nous equipaments a la mateixa zona, com ara el gimnàs municipal, les pistes de tennis i pàdel o el futur local dels joves, fet que fa més necessari dur a terme aquestes actuacions. Per poder atendre correctament futures necessitats, el projecte inclou l'allargament del carrer de la Creueta per donar una sortida alternativa a l'habitual, i s'aprofitarà per fer la nova instal·lació de fibra òptica. També es farà una nova xarxa de clavegueram i s'instal·laran quatre lluminàries led perquè el nou tram de carrer estigui en condicions òptimes.

El consistori piteu assegura que aquestes actuacions ajudaran a impulsar l'activitat econòmica del municipi, ja que a la zona afectada també hi ha les dues empreses més importants del nucli urbà: Caopsa i Fustes Graus, que, juntament amb els Bombers, solen utilitzar vehicles pesants i difícils de maniobrar.

El projecte té un pressupost de 95.570 euros dels quals 39.900 estan subvencionats per la Generalitat de Catalunya mitjançant una subvenció per a la dinamització territorial. De la quantitat restant se'n encarregarà el consistori amb fons propis. La intenció de l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys és posar l'obra a concurs un cop acabi el termini d'exposició pública per poder iniciar les obres aquesta primavera, que s'hauran d'acabar en dos mesos.