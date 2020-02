Segona oportunitat a alzines i roures d'un terreny per on passarà la carretera

L'Ajuntament de Solsona ha iniciat la replantació d'alzines i roures afectats pels treballs del canvi de traçat de la carretera que va a Sant Llorenç de Morunys que realitza la Diputació de Lleida. Es tracta d'exemplars de Cal Puigarnau, un terreny expropiat de la partida de Sant Honorat (al Vinyet solsoní) i que els propietaris han cedit al consistori.

Fins ara s'han replantat set alzines al Camp del Serra, però la setmana vinent es preveu continuar els treballs. Tot i que ara és un bon moment per al trasplantament, les altes temperatures d'aquest hivern fan preveure als responsables de la brigada municipal que alguns exemplars no arrelin. Amb tot, la intenció de l'Ajuntament és donar una segona vida a aquests arbres, alhora que se'n beneficiarà la ciutadania, ja sigui per l'ombra que ofereixen a l'estiu o bé per la seva funció ornamental.