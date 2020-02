La música del Carnaval de Solsona reuneix 400 persones a la Polivalent

La Sala Polivalent de Solsona, vestida amb les banderes de les comparses de Carnaval, amb la barra al fons preparada per a la festa dels pròxims dies i amb la companyia dels 4 gegants vells carnavalencs fets el 1974 per Manel Casserras, el pare Casserres, mestre geganter solsoní, va ser l'escenari que el divendres 14 de febrer a les 10 de la nit va acollir el concert Simfonies Boges, en què van assistir més de 400 persones.

Músics locals van interpretar peces històriques del Carnaval de Solsona, presentades per l'Elis Colell, primera dona carnestoltes l'any 2006, i el Pere Obiols, president de la junta del Carnaval de l'any 2012 al 2014. Els conductors van donar el tret de sortida a l'acte vestits de «mitja etiqueta» i cantant què era el Carnaval de Solsona: «Matarrucs diuen que som per penjar el ruc al campanar».

La Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, que participa a la festa, va interpretar el Ball de la Draca, la Contradansa Vella –peça originària del Carnaval de la Segona República recuperada pel músic i director de la cobla Albert Fontelles– i la Cremada, amb la participació de l'ANEC, l'associació d'excarnestoltes i la cantant Teresa Subirà. Els col·laboradors van entrar amb el cotxe fúnebre del dimecres de cendra i van ballar una coreografia mentre Subirà cantava una versió de La Marieta de l'ull viu de la Núria Feliu.

Aiguardent, coca, figues i vi blanc va ser l'actuació següent anunciada per Obiols, disfressat de porró, i Colell, de figa. La peça es va mostrar amb un vídeo on es combinaven imatges del dimarts de Carnaval, moment de l'any en què es canta la cançó, i vídeos del cantautor solsoní Roger Mas i el músic Xavier Guitó interpretant la versió.

Seguidament va ser el torn d'Eduard Gener, també cantautor de la ciutat, que va fer una versió del Ball del Xut (mussol) anunciada per la presentadora, que havia canviat el vestit de figa per un d'un Xut (vagina). Eduard Gener va ser fidel al seu estil característic de mescla de RnB, hiphop i jazz. Per a la peça del Ball del Tòful-Nano i els Nans s'hi van sumar els músics Ivan Dach, Andreu Moreno, Alexander Aranda i Carles Ratera, tots guarnits amb perruques blanques.

Entre aplaudiments, riures i els presentadors disfressats amb orelles de ruc, el grup solsoní The Mentres, d'etiqueta sencera (tant per davant com per darrere), va interpretar A Solsona bona gent, arranjada per Joan Boix.

Elis Colell i Pere Obiols, vestits de contradanses sèries, l'acte més antic del Carnaval, van explicar que al 1906, al diari local Montañés, ja es parlava de «las tradicionales contradanzas».



Del «Pasdoble» al «Bufi»

L'últim bloc de la nit va ser a càrrec de la Patinfanjàs, banda creada el 1976 per Joan de la Rossa amb la finalitat de reduir costos d'orquestres foranes per Carnaval. Joan de la Rossa també va ser el fundador de Solsona 70, orquestra que es torna a reunir enguany per tocar el dimarts de Carnaval durant el ball de disfresses. La formació musical va representar Carnaval Festival, peça que antigament es tocava el dimecres de cendra, Pasdoble de Carnaval, peça recuperada també per Albert Fonelles del carnaval de la Segona República, el ball del Pep dels Oriols i el del Comte de l'Assalto.

Finalment, tots els participants del concert van tocar el primer Bufi de l'any. Amb l'escenari ple de bates bigarrades els presentadors van acomiadar-se i van apuntar que «la unió i la participació de tots és el que ha fet gran el Carnaval, cinquanta edicions d'una festa organitzada pel poble és el que la fa especial».