El nucli antic de Solsona ja llueix les enramades per rebre el Carnaval

Tot i que fa dies que els solsonins parlen d'aquest Carnaval que ja és cinquantí, les enramades dels carrers d'ahir al matí han transformat la cara de la ciutat i ara ja sí que Solsona s'endinsa dins la seva festa més popular i coneguda abillada com cal.

En un ambient de gresca i amb unes temperatures molt altes per l'època de l'any, els carrers i places del nucli antic de Solsona es van omplir durant tot el matí de maquinària pesant, que cada any augmenta en nombre, i de gent amb les bates identificatives de les diferents comparses de la festa.

Aquest any, la inventiva que demostren reiteradament les comparses pel que fa a la temàtica que elegeixen per decorar el seu tram de carrer s'ha fixat, sobretot, en el cinquantè aniversari de la recuperació del Carnaval a Solsona en detriment de la sàtira política que en edicions anteriors omplia una part important de les diverses propostes. Amb tot, l'actualitat és present en alguns carrers, com és el cas d'un tram del carrer de Sant Cristòfol, on hi ha la seu d'ERC, i que han decorat amb banderes espanyoles i dibuixos de caps de porc que feien referència a l'atac que va patir la seu d'ERC recentment; el carrer de les Llisses evoca la desfeta de Ciutadans, i al carrer de Sant Pau hi ha una crítica de la judicatura. Per la seva banda, la comparsa Gegant Boig, la pionera i que sempre ha destacat per les seves enramades, ha fet un exercici de nostàlgia i ha guarnit el carrer Castell amb una selecció de les millors temàtiques que van triar al llarg dels anys.

La comparsa Suguscaran va repartir uns cartells de color lila en què es reclama «una festa lliure de sexisme», i cada colla d'enramadors l'ha col·locat al seu espai.

D'altra banda, la plaça del Camp va tornar a acollir el parc infantil de la comparsa Matarrucs durant tot el matí. Al preu d'un euro i mig, els menuts tenien ocasió de pujar als inflables, dibuixar o córrer amb cars; a més a més hi havia coca i xocolata desfeta per a tothom.

Al migdia, els participants a les enramades van dinar plegats a la plaça Major.