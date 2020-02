El Solsonès, tercera comarca catalana amb menys alcaldesses

arxiu particular

L'alcaldessa de Castellar de la Ribera, Maria Claustre Sunyer arxiu particular

El Solsonès és la tercera comarca catalana amb menys representació d'alcaldesses de Catalunya en números relatius, empatada amb el Pallars Sobirà i només després del Pla de l'Estany, que no té cap alcaldessa, i de la Cerdanya, que només té una dona com a batlle, com al Solsonès, però el percentatge resultant és inferior al solsoní perquè la Cerdanya té més municipis. En concret, el Solsonès té el 6,7% de representació femenina pel que fa als batlles comarcals gràcies a l'alcaldia a Castellar de la Ribera de Maria Claustre Sunyer, que repeteix càrrec en aquest mandat.

Pel que fa a les regidories de la comarca, només Castellar de la Ribera té més representació femenina que masculina amb 3 de 5 regidors que són dones. En l'àmbit comarcal, de 97 regidors que configuren els consistoris dels 15 municipis del Solsonès només 30 són dones, el que representa el 31% de representació femenina a la comarca. Tot i això gairebé tots els consistoris tenen representació femenina excepte els de la Molsosa i Clariana de Cardener, que no tenen cap regidora en els seus plens municipals.

La tendència, però, està començant a canviar com ho demostra la composició del Consell Comarcal amb la presidència de Sara Alarcón, en el seu segon mandat, i la introducció de conselleres amb responsabilitat a l'ens com Mercè Ibran i Dolors Caelles i amb conselleres a l'oposició com Isabel Pérez, Montserrat Giralt i la mateixa Maria Claustre Sunyer.

En l'àmbit català el percentatge d'alcaldesses és del 23%, mentre que el de regidores arriba al 44%. Destaquen els casos del Garraf, on tots els consistoris, un total de sis, estan liderats per una dona i el del Pla de l'Estany, que és el cas totalment al contrari, ja que en cap dels onze ajuntaments hi ha una alcaldessa.