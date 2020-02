El servei de bus interurbà de Solsona incrementa els usuaris el 14,71%

El servei del bus interurbà entre Solsona i el Pi de Sant Just (Olius) ha incrementat el 14,71% l'any 2019 i ha sumat un total de 10.564 viatges respecte als 9.209 del 2018. Això significa que durant l'últim exercici hi ha hagut més de 1.300 viatges més que en l'any anterior. El Consell Comarcal assegura que l'augment d'usuaris d'aquest any és degut al reajustament dels horaris que fa l'autobús i, sobretot, a la iniciativa de reaprofitament de transport escolar que es va estrenar aquest setembre que consisteix que els alumnes utilitzin aquesta línia per anar dels centres educatius a casa i viceversa.

El setembre l'empresa de transport encarregada d'aquesta línia va adaptar els seus horaris al dels centres escolars de Solsona per poder dur a terme aquesta iniciativa promoguda pel Consell Comarcal del Solsonès, l'Ajuntament de Solsona i el departament de Territori i Sostenibilitat amb l'objectiu d'escurçar el temps de recorregut dels alumnes i evitar que els pares els hagin de portar fins a l'escola i anar-los a buscar. El consistori solsoní es responsabilitza de la persona acompanyant que fa el trajecte amb els alumnes i i els atèn fins a l'arribada als seus respectius centres educatius.

Segons el Consell Comarcal del Solsonès, durant el primer trimestre del curs escolar un total de 20 alumnes es van acollir a aquesta prova pilot de forma gratuïta, però a partir d'aquest any el nombre de persones que s'acullen a aquesta iniciativa és de 15. Aquesta disminució d'usuaris podria ser ocasionada perquè ara el servei té un cost de 60 cèntims per trajecte i de 3 euros l'abonament de 10 trajectes (30 cèntims el viatge).

Actualment la línia entre Solsona i el Pi de Sant Just té una vintena de parades, la majoria de les quals dins del mateix nucli urbà de la capital comarcal, que poden variar segons l'hora del dia o la demanda.