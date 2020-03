Taxistes del Solsonès garanteixen que la gent gran pugui arribar al metge

La Maria Graus i el seu home, Jaume Canal, són un matrimoni d'edat avançada que viuen a Guixers (Solsonès). Han de visitar sovint el metge, però ell no es veu "amb cor" de conduir lluny i les connexions de bus urbà són quasi inexistents. Gràcies al programa 'T'acompanyem', del Consell Comarcal del Solsonès, un taxista els recull, els porta al metge i, fins i tot, els ajuda a fer els tràmits que necessitin abans de tornar a casa. Com ells, anualment unes 170 persones es beneficien del servei. Són el triple de les que ho feien l'any 2013.

'T'acompanyem' facilita l'acompanyament al metge i altres serveis sanitaris públics a les persones majors de 70 anys i a les que tenen certificat de discapacitat o valoració de dependència. Les darreres xifres quantifiquen en 170 persones els usuaris anuals, de pràcticament tots els municipis de la comarca.

Un conveni amb dotze empreses de taxi permet realitzar uns 600 viatges cada any. Més de la meitat es realitzen a Manresa, però també hi ha un bon gruix a Barcelona.

La Queralt Serra és la taxista que acostuma a dur la Maria Graus al metge. Fa més d'una dècada que es dedica a fer-ho. Explica que les persones que trasllada passen a ser "més que simples viatgers" i que, fins i tot, acaben establint un vincle "familiar". "Alguns els portes sovint, altres són persones que viuen soles... acabes formant part de la seva vida", assegura.

El fet que bona part dels viatges siguin a fora del Solsonès, diu, suposa "moltes hores de cotxe" i que molts acabin obrint-se a ella. Segons la taxista, 'T'acompanyem' no és només "deixar-los allà". "Els acompanyes a fer tràmits i si volen entres a la vista, així tenen la seguretat que ho entén bé, o per si ho has d'explicar a la família", explica, tot afegint que "si han de demanar hora els acompanyes i cap a casa de nou".

"No t'has de preocupar de res"

La Maria Graus diu que el servei "és una gran solució". "Encara que tinguis cotxe són viatges llargs", assegura, tot recordant la pràcticament absència de línies de transport públic. "És una solució molt bona per a la gent gran".

També el seu home, en Jaume Canal, agraeix la iniciativa. "Ens ajuda molt, perquè conduir lluny, aparcar, el trànsit, és un problema", diu. "Et dona seguretat i vas més acompanyat, no t'has de preocupar de res", afegeix.

"No he de molestar a ningú"

La Maria Àngels Colell viu sola i no té carnet de conduir. El servei, diu, li ha canviat la vida i, a més, ha evitat que hagi de molestar als familiars cada vegada que va al metge. "Et vénen a buscar i et tornen a casa, és perfecte", assegura.

Un pressupost de 42.000 euros

El projecte es va iniciar l'any 2009, però entre el 2010 i 2011 es va haver d'aturar per manca de finançament. Actualment, el Consell Comarcal destina anualment 42.000 euros a aquest servei, i es porta a terme gràcies a una subvenció de la Diputació de Lleida, concedida a través d'un ajut tramitat des del Centre Sanitari del Solsonès.