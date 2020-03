L'escriptor Ferran Sáez serà el ponent del Memorial Mossèn Huguet

Solsona recordarà un any més al mossèn Jesús Huguet amb la vuitena edició del memorial en el seu honor que organitza l'Associació d'Amics de Mossèn Huguet i que ja ha fet públic el programa provisional de l'acte amb Ferran Sáez com a ponent principal. L'auditori de la Sala Polivalent de Solsona acollirà el dissabte 14 de març l'acte que té per objectiu mantenir viu el record del que va ser capellà del Bisbat de Solsona i compartir una estona al voltant de la figura del mossèn.

L'escriptor i músic Ferran Sáez oferirà la ponència «La culturització de l'herència cristiana» i durant l'acte també oferirà peces musicals. A partir de les 12 del migdia també està previst que es faci una conversa conduïda per Maria Coromines en què participaran Joan Viladomat, Antoni Guixé, Josep Querol i Jaume Pubill. La jornada es clourà amb un dinar al bar Casal.