Àuria ha estat guardonada per la seva tasca social al llarg dels més de 30 anys de trajectòria, en què ha ofert suport a les persones amb especials dificultats, risc d'exclusió social o vulnerabilitat a Igualada. Per haver esdevingut un veritable referent tant a Igualada com al país, pels valors de solidaritat, progrés i igualtat, i per oferir i generar oportunitats de creixement personal i de transformació social.