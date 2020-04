Suspesa l'edició d'enguany de la Fira de Sant Isidre de Solsona

El Consell Comarcal del Solsonès i la comissió organitzadora de la Fira de Sant Isidre han decidit anul·lar la seva 68a edició que anava a tenir lloc del 15 al 17 de maig tenint en compte les circumstàncies actuals provocades pels efectes del COVID-19, les mesures de prevenció aplicades, les experiències d'altres països predecessors i la incertesa temporal.

L'ens comarcal assegura que malgrat que és una decisió dolorosa i que ha costat molt prendre, per responsabilitat i compromís social, creuen que és la millor opció. Encara sense saber quan acabarà el confinament i ni les mesures que s'aplicaran un cop aquest acabi, el Consell Comarcal diu que de "ben segur serà, que no es permetran grans concentracions de públic en un mateix espai, com és el cas de la Fira de Sant Isidre".

Després de parlar amb tots els sectors implicats: restauradors, comerciants, empresaris, expositors, ramaders, entitats i administracions, i proposant l'opció de posposar el certamen, aquesta idea va ser descartada per varis motius: el primer és perquè el bestiar boví (protagonista principal de la Fira) a partir del mes de juny és desplaçat a la muntanya on hi està fins l'octubre, per tant, no podria participar a la Fira; en segon lloc, perquè ja hi ha altres esdeveniments previs a la Fira que s'han posposat per després del confinament: Sant Jordi, Pasqua, així com d'altres esdeveniments en poblacions veïnes i, per tant, no veuen idoni solapar-los. I en tercer lloc, s'hauria de desplaçar la Fira a l'estiu, època gens idònia per aquest tipus de fira.

Tant el Consell Comarcal com la comissió organitzadora de la fira animen a la població ha superar aquests moments difícils i a esperar els dies 14, 15 i 16 de maig de 2021, quan tindrà lloc a Solsona la 68a Fira de Sant Isidre, "que tornarà amb més força i empenta que mai".