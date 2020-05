La Valldan, poble d'Odèn, és l'únic de la Catalunya Central que es troba en fase 2

La Valldan, un poble que forma part del municipi d'Odèn, al Solsonès, és l'únic de la Catalunya Central que està a una fase diferent de la resta del territori, ja que pertany a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran. Això fa que estigui passant de fase una setmana abans que els seus pobles veïns del Solsonès, amb les conseqüències que això implica.

Al poble només hi viuen dues famílies i una d'elles és la de Josep Vilaseca, propietari del càmping Valldan, l'únic negoci del poble. Vilaseca reconeix que és una situació curiosa però assegura que a ells no els suposa cap canvi ja que la gent de la Valldan fa més vida a Oliana, municipi de l'Alt Urgell situat a 8 quilòmetres, que a Solsona, que és a 35. «Estar avançats a la Catalunya Central tampoc ens serveix de gran cosa perquè si els nostres clients no es poden moure per venir al càmping no canvia res», afirma Vilaseca, que té el gruix dels seus clients dels voltants de Barcelona i de Lleida.

D'aquesta manera, els beneficis d'estar una fase per sobre dels seus veïns d'Odén no han sigut gaire destacats, i és que per molt que es puguin fer trobades de fins a 15 persones o banyar-se a la piscina, que el càmping ja està preparant per quan pugui tornar a rebre els seus clients, l'única activitat que ha pogut fer Josep Vilaseca és oferir el servei de bar del càmping per la gent dels voltants d'Oliana, ja que de la banda del Solsonès no pot arribar-hi ningú en trobar-se en regions diferents.