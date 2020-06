Les escoles de Solsona obren portes però per a pocs infants

Els infants de Solsona s'han despertat avui amb les escoles de la ciutat obertes però han sigut molt pocs els que hi han acudit. Pel que fa als centres de primària, l'escola Arrels ha estat la més plena amb un total de vuit infants que s'han acollit al servei d'acollida. Per altra banda, a l'escola El Vinyet només hi han anat dos infants i a la Setelsis, un.

Pel que fa a l'educació primària només El Vinyet ha tingut alumnes avui, amb un total de 16 de 6è de primària.

Tots els centres han obert seguint totes les mesures de seguretat establertes per la Generalitat de Catalunya com el fet de prendre la temperatura a l'entrada o rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic, entre d'altres.