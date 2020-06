Imatges del carrer Castell de Solsona ple de gom a gom generen malestar

Les xarxes socials van bullir durant aquest cap de setmana després de veure un seguit d'imatges i vídeos on el carrer Castell de Solsona, situat al nucli antic de la ciutat, estava ple de gom a gom dissabte a la nit. En diferents imatges es pot comprovar com un nombrós grup de persones, la majoria joves, eren davant del bar restaurant El Castell sense portar les mascaretes posades i sense respectar la distància de dos metres de seguretat que estableix la normativa durant la crisi sanitària de la covid-19 i, especialment, durant la fase 2 del Pla de Desconfinament en què es troba la ciutat.

L'endemà dels fets i atesa la repercussió de les imatges a la ciutat, l'Ajuntament de Solsona va emetre un comunicat en què va fer «una crida a la responsabilitat individual, col·lectiva i d'establiments». En l'escrit el consistori també va assegurar que «estudiarà les accions que cal emprendre» perquè no es repeteixin situacions com la de dissabte a la nit. En aquest sentit, l'Ajuntament solsoní va comunicar a Regió7 que s'estudiaria quines mesures prendre en la reunió que va tenir lloc ahir al vespre a la Junta de Govern Local.

Com expliquen alguns veïns de Solsona, els fets que van tenir lloc dissabte a la nit al carrer Castell no són puntuals i que des de fa unes quants setmanes es poden veure acumulacions de persones que no segueixen les normes de seguretat als carrers del poble en punts com, per exemple, la plaça del Consell Comarcal, on alguns veïns asseguren que sovint s'acumulen grups de joves sense mascaretes.

Alguns veïns de Solsona també reclamen el fet que no es produís cap intervenció policial tenint en compte que la comissaria és a uns 200 metres del punt on va tenir lloc l'acumulació de la gent.

Consultada per Regió7, la Policia Local de Solsona va assegurar que durant la nit de dissabte la comissaria no havia rebut cap avís ni queixa referent al carrer Castell i que, per tant, no s'hi havia portat a terme cap intervenció durant aquella nit.

Tot i això, asseguren que s'ha fet un informe policial amb diligències informatives sobre què va passar per tal que l'Ajuntament prengui les decisions que cregui convenients si finalment es volen prendre mesures.

Per altra banda, el cos policial també assegura que no tenen constància que hi hagués cap convocatòria ni celebració prèvia que motivés l'acumulació de persones que va tenir lloc i que per tant entenen que va es va produir de manera fortuïta.