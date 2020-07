Territori de Masies celebrarà la seva diada al Miracle un any més

Territori de Masies celebrarà enguany la seva diada centrant novament l'activitat al Santuari del Miracle de Riner on es duran a terme diferents activitats lúdiques, culturals i gastronòmiques. Per tal d'adaptar-se a la delicada situació sanitària, la organització dividirà els i les participants en grups reduïts i independents que aniran seguint les activitats simultàniament.

La proposta d'enguany comença amb una caminada que permetrà conèixer l'entorn naturalístic i històric del Santuari del Miracle de la mà del Fermí i l'Albert del Grup Natura del Solsonès. La seguirà un recorregut de 3 visites que inclourà el Celler del Miracle, la part desconeguda de l'església del Miracle, l'exposició "A bodes em convides. El casament barroc a pagès" del Centre d'Estudis Lacetans i una visita lliure a l'Espai Barroc i Espai Natura. La diada conclourà amb un tast degustació que aplegarà una vintena de productors/es i restaurants del territori que presentaran una proposta gastronòmica basada en producte local i de proximitat.

Sota el lema "Vinifiquem emocions", el Celler del Santuari del Miracle és un projecte artesanal i lligat amb un cultiu totalment vinculat amb la natura i els seus cicles. Actualment tramiten la certificació ecològica, i també incorporen a vinya i celler pinzellades de biodinàmica.

L'església del Miracle representa un exemple d'arquitectura religiosa únic a Catalunya. En aquesta visita es descobrirà la part superior de l'edifici, desconeguda i tancada al públic i on s'obren tres grans galeries amb forma de tribuna amb balustrada de pedra.

L'exposició "A bodes em convides. El casament barroc a pagès" del Centre d'Estudis Lacetans, descobreix com es vivia l'amor i el casament a pagès en època barroca, amb pinzellades del segle XIX fins principis del segle XX. L'exposició compta amb la col·lecció particular de Màrius Codina que aporta els elements necessaris per a abastar tots els apartats tractats en l'exposició, amb una part principal dedicada als vestits i complements utilitzats en les diferents èpoques mostrades.

L'Espai Barroc situa el visitant en l'època barroca, tant en l'àmbit europeu com català. I mostra què va representar i què va comportar el barroc, en quin context va sorgir i en quin context va desaparèixer. L'Espai Natura dóna a conèixer la riquesa i diversitat dels espais naturals de la comarca del Solsonès.

El tast degustació s'organitzarà al Claustre del Santuari del Miracle i comptarà amb un menú variat format per tapes i begudes dels productors/es i restaurants.