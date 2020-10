El Centre Sanitari del Solsonès detecta nou nous positius de covid en l'última setmana

L'augment de contagis de la covid-19 a tot Catalunya s'està reproduïnt també al Solsonès, amb un increment exponencial de positius registrats durant aquesta setmana. El Centre Sanitari informa de la detecció aquesta setmana de nou casos nous, dos dels quals entre el personal de l'Hospital Pere Màrtir Colomés, a partir de 41 testos PCR realitzats. Aquesta xifra evidencia un creixement significatiu de la població afectada respecte de la tendència de les setmanes anterioris i se suma als cinc positius registrats la setmana passada a partir de 181 proves.

S'han detectat dos positius en el marc del control rutinari que es fa a les persones treballadores de l'Hospital Pere Màrtic Colomés, que es van aïllar immediatament. Arran d'aquests casos, s'han dut a terme 135 PCR tant entre el personal com les persones usuàries. Per ara no s'ha detectat cap més positiu. El Centre Sanitari del Solsonès ha volgut destacar les mesures de protecció adoptades en el si de la plantilla de la residència, que han mantingut els usuaris lliures de contagis. Així mateix, en aquests moments tambe hi ha confinat un grup de deu alumnes i un docent de l'Institut Francesc Ribalta arran de la detecció de dos positius en els últims deu dies.



Símptomes lleus

Tot i això, cal destacar que els positius detactats presenten símptomes lleus i tenen edats compreses entre els 20 i els 55 anys, llevat d'algun cas més avançat entre els 60 i els 70 anys.

Degut a l'augment de casos i en plena segona onada de coronavirus, l'ens de salut solsoní adverteix que estem davant d'unes setmanes crucials, en què "l'augment de casos i la proximitat de la grip estacional poden derivar a una situació preocupant", per la qual cosa es demana extremar les mesures de precaució.

D'altra banda, l'Ajuntament recorda que aquesta mitjanit és previst que entrin en vigor les mesures per contenir la pandèmia anunciades pel Govern de la Generalitat aquesta setmana, pendents de publicar-se. Així, es preveu el tancament de bars i restaurants durant almenys quinze dies, tot i que podran fer servei a domicili o per emportat; i es reduirà al 30 per cent l'aforament total permès als comerços, excepte per als d'alimentació, productes higiènics, farmàcies, òptiques i centres de veterinària, que han de reduir el 50 per cent de l'aforament.

Entre d'altres, al mercat, tot i que mantindrà el mateix volum de parades, també es limitarà al 30 per cent de la capacitat d'aforament. A més, hi caldrà seguir les indicacions d'uns mesos enrere, quan es limitava la capacitat a un client per marxant, i es tornaran a col·locar tanques i cintes per garantir les distàncies de seguretat.