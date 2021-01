Els afiliats i afiliades de Junts per Catalunya han validat la llista electoral de la formació per a les eleccions al Parlament del pròxim 14-F a la circumscripció de Lleida en la tercera urna del procés de primàries. Els resultats obtinguts van deixar l'única representant del Solsonès, Marta Vizcarro, en la dotzena posició. La llista a Lleida està liderada per l'actual conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Ramon Tremosa.

Paral·lelament a aquest fet, aquest cap de setmana, la nova formació va dur a terme la recollida d'avals a la plaça del Ruc de Solsona per poder presentar-se a les eleccions a la Generalitat de Catalunya que tindran lloc el proper 14 de febrer.