El bisbe de Solsona diu que cap partit polític defensa les conviccions cristianes

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, lamenta que, de cara a les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 14 de febrer, «no hi ha cap partit de l'actual arc parlamentari, ni en el bloc independentista ni en l'unionista, que assumeixi de manera més o menys completa les conviccions morals sobre la vida, les relacions socials i econòmiques pròpies del catolicisme».

Novell ho afirma en la seva glossa setmanal en la qual es pregunta a qui ha de votar un catòlic coherent. El bisbe apunta que la democràcia cristiana «està difuminada en el grup socialista i en el d'esquerra republicana», però afegeix que «tots sabem què han votat aquests partits amb motiu de la llei de regulació de l'eutanàsia».

El màxim representant del bisbat de Solsona critica les formacions d'esquerres i les de dretes. De les primeres diu que són «incapaces de proposar una veritable alternativa a una societat plena de desigualtats i a una economia injusta i insolidària», i afegeix que es refugien en la defensa i la promoció dels «mal anomenats ´nous drets'» com l'avortament, l'eutanàsia, el canvi de sexe o el matrimoni homosexual.

Pel que fa als partits de dretes, Novell afirma que «són liberals no només en allò econòmic sinó en allò moral, o simplement muten d'ideologia per aconseguir el poder», i posa com a exemple el que ell anomena com «les lleis de la mort».

Novell fa una crida als demòcrates cristians que s'arrisquin a presentar-se en solitari i proposin un programa electoral que «defensi una economia que posi al davant la persona, lluny del neoliberalisme que no para de generar injustícies i descartaments socials; la vida des de la concepció fins a la mort natural; la llibertat religiosa; el dret dels pares a escollir l'educació dels seus fills; els drets dels pobles; unes relacions socials d'acord amb la ´Fratelli tutti', lluny de l'egoisme, l'abús, l'explotació i l'exclusió; l'antropologia cristiana davant la ideologia de gènere i la família formada per marit, muller i fills».

El bisbe Novell tanca l'escrit preguntant-se obertament a qui votaran els cristians.