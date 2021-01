Les escoles es converteixen en el camp de vol de les aus del Zoo del Pirineu d'Odèn

Ja fa més de sis anys i mig que el Zoo del Pirineu, un refugi d'animals salvatges, es va posar en marxa a Odèn amb l'objectiu de fer divulgació de la fauna autòctona del Pirineu català, impulsar el turisme de la zona i, sobretot, acollir i cuidar els animals salvatges maltractats o ferits que arriben al centre. Ara, però, les restriccions de mobilitat derivades de la covid-19 han complicat l'estabilitat del Zoo del Pirineu, que ha vist com el nombre de visites s'ha reduït de manera important. Per evitar-ho, el refugi ha impulsat les activitats que es realitzen de forma presencial als centres educatius.

«Aquest any, com que s'han reduït molt les excursions de les escoles al Zoo del Pirineu, hem intentat potenciar més les activitats que oferim nosaltres directament als centres, sempre amb un estricte protocol per evitar el contagi de covid-19», explica la fundadora de l'equipament, Stania Kuspertova. El Zoo del Pirineu ja anava a les escoles a fer-hi activitats, però les limitacions de mobilitat els han obligat a impulsar-ne més. «Tot i que podem tenir obert,no tenim accés a les ajudes i la gent no pot venir; per tant, ens hem de buscar una mica la vida», va dir Kuspertova a Regió7.

El refugi té un permís que els permet desplaçar-se amb els animals per tot Catalunya, i poden arribar a qualsevol escola. En l'activitat hi participen entre 8 i 15 animals, a més de tenir material complementari. Tot i que l'especialitat del Zoo del Pirineu són les aus, els infants també hi poden veure animals com tortugues, fures i conills, entre d'altres, i fins i tot veure com els ocells volen per sobre dels seus caps.

Després de sis anys i mig de funcionament, el Zoo del Pirineu ha evolucionat molt i ha ampliat els espais visitables i el nombre d'espècies que s'hi poden veure, però la funció principal i la motivació de les visites continua sent la mateixa. Cuidar els animals que ho necessiten per donar-los la millor vida possible o retornar-los a la natura.