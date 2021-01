Un 86% dels usuaris de la residència de Solsona ja han superat la quarantena

Des de dilluns fins avui, s'han traslladat 38 residents a les seves habitacions, que són el 86 per cent dels residents que en aquests moments fan estada al centre, després que s'hagi acabat el període d'aïllament dels darrers positius. La mala notícia és que, tal i com ha informat la Fundació Hospital Pere Màrtir Colomés en el comunicat d'avui, s'ha lamentat la mort d'una usuària aquest matí, fet que eleva la xifra de difunts per covid-19 a 25 en tres setmanes.

La Fundació, d'altra banda, ha contractat una empresa acreditada per fer una desinfecció del conjunt d'instal·lacions de l'Hospital Pere Màrtir Colomés. Aquesta intervenció coincideix amb la resectorització del centre en diferents zones en funció de l'evolució de la malaltia entre els residents que van donar positiu.

13 residents solsonins d'Igualada rebran la vacuna

La setmana vinent, després de realitzar-los novament el test PCR, 13 persones que han donat negatiu de la residència de gent gran de Solsona traslladades a un centre d'Igualada seran vacunades. Se n'ha informat avui en la reunió de la comissió de seguiment del brot de Solsona.