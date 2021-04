Guixers renova mobiliari urbà i dinamitza espais davant l'augment de turisme

Davant l'augment del turisme i la demanda per a les zones d'alta muntanya, l'Ajuntament de Guixers està dinamitzant diferents espais del municipi, per tal de millorar-los i prioritzar un turisme de qualitat i respectuós.

Entre aquestes actuacions es proposa la instal·lació de panells d'ocultació i integració en l'entorn per a ubicar-hi els contenidors de recollida de brossa i selectiva en certs espais dinamitzats, així com crear nous panells informatius per a cada zona.

A part d'això, el consistori preveu renovar part del mobiliari urbà com bancs o papereres degut al seu deteriorament i renovarà les lluminàries antigues del carrer dels Emprius i el carrer de la Roca Foradada per tal d'adequar-los a la lluminària LED que està instal·lant Sant Llorenç de Morunys.

L'Ajuntament de Guixers també inclou en el mateix projecte la previsió per instal·lar un punt de recàrrega doble per a vehicles elèctrics al nou aparcament de Valls. En el projecte s'explica que les demandes de la població i la necessitat d'adequar el municipi a l'avenç tecnològic fa imprescindible la instal·lació d'aquest punt tan per als veïns de la zona com per als visitants del municipi.