Dotze anys després que es plantegés un projecte de parc eòlic a la Torregassa, al terme municipal d’Olius, la febre per les renovables torna a posar la vista en el municipi del Solsonès, en aquest cas amb un projecte d’un parc solar de gairebé 60 hectàrees.

L’Ajuntament d’Olius va rebre fa poc d’un mes un projecte que contemplava la construcció d’un parc solar a la zona de la Torregassa. El parc estaria format per 59 hectàrees de plaques fotovoltaiques que generarien una potència de 25 MW.

El projecte es troba en una fase inicial ja que ha estat presentat a les administracions que li han de donar el vistiplau com la ponència d’energies renovables, que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat. A falta de la posició de la ponència, que ha de dictaminar si l’emplaçament proposat és viable o no, l’Ajuntament d’Olius ha emès un informe que «no és restrictiu però gairebé», diu l’alcalde Antoni Màrquez.

El batlle oliuenc assegura que «no estem en contra de l’energia verda però trobo que els macroparcs no són una bona alternativa», i afegeix que «creiem en parcs més petits que, fins i tot podrien donar complements addicionals a les explotacions agrícoles i ramaderes de tipus familiar, però amb els macroparcs tenim les nostres reticències». A més, Màrquez dubta sobre si la Generalitat acabarà aprovant l’emplaçament proposat ja que es situa en camps de cereals amb una bona productivitat. En tot cas, assegura que si finalment tira endavant, el ple municipal haurà de sotmetre a votació l’aprovació o denegació del projecte.

Quasi 12 hectàrees a la comarca

Més enllà del futur del parc solar de la Torregassa, al Solsonès ja s’hi han aprovat tres instal·lacions que acumulen gairebé 12 hectàrees de plaques fotovoltaiques a la comarca. En concret hi ha projectades gairebé 8 hectàrees a Castellar de la Ribera, 0,75 a Lladurs i 3 més al Serrat de la Torreta, també a Olius.

Precisament aquesta última instal·lació és la que posa Màrquez com a exemple d’un parc solar positiu pel municipi. Tant és així, que el consistori s’està plantejant aprofitar un terreny municipal de menys d’una hectàrea per posar-hi plaques solars.

Pel que fa als parcs eòlics, només s’en va plantejar un d’11 aerogeneradors a la Serra de Pinós, tot i que l’empresa va decidir no tirar-lo endavant per les limitacions en la normativa del municipi.

L’any 2008 ja es va projectar un parc eòlic a la Torregassa

La zona de la Torregassa ja es va plantejar com a escenari per col·locar-hi un parc eòlic l’any 2008 amb un total de 25 aerogeneradors. En aquella ocasió finalment va ser l’empresa qui es va tirar enrere perquè el projecte del parc eòlic de Pinós, que anava de la mà amb el d’Olius per compartir línia d’evacuació, va ser rebutjat pels seus veïns a través d’una consulta vinculant. Caldrà veure com evoluciona el projecte del parc solar per conèixer el futur de la Torregassa.