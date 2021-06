La Fura engega els actes de celebració dels 15 anys de l’entitat solsonina aquest proper dissabte amb el mateix esperit amb què va néixer l’any 2006 quan un grup de joves es va unir per buscar el que actualment és el seu local. Ho farà amb el concert-vermut del multinstrumentista rubienc Sergi Estella i aquest serà el primer d’una sèrie d’actes que s’aniran fent al llarg de l’any.

En Sergi Estella és la màxima expressió de la filosofia punk del DIY (Do it Yourself, fes-t’ho tu mateix). La base és que tot objecte és susceptible de convertir-se en una guitarra, sigui una escombra, un calaix, unes llaunes de cervesa o un escalfador de llit. A partir d’aquí ell mateix es fabrica les seves pròpies guitarres amb que interpreta el seu repertori, tant de cançons pròpies com de versions de clàssics del blues i del rock. I no acaba aquí, ell mateix es fa la bateria amb els peus, a l’estil One man band. Les seves actuacions es caracteritzen per un humor salvatge, ferralla i temperi.

El concert tindrà lloc el dissabte 12 de juny a 2/4 d’1 del migdia, a la Plaça Sant Pere. El preu de l’entrada és de 3 euros i es pot adquirir a través de la plataforma de venda d’entrades de Turisme Solsonès.