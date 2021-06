L’empresa Knauf va celebrar dijous al vespre el 30è aniversari de la posada en marxa de la seva fàbrica a Guixers. Tot i que l’efemèride hauria de tenir lloc al setembre, l’empresa va decidir celebrar-ho durant aquestes dates amb format telemàtic.

Knauf és l’empresa líder mundial en la fabricació de plaques de guix laminat i productes per a la construcció en sec, i la fàbrica de Guixers és un dels seus principals punts productius. La fàbrica va iniciar la seva activitat el 1991 i actualment dona feina a més de 126 persones, la qual cosa genera un impacte econòmic molt important per al municipi de Guixers i per a la comarca.

El director de la fàbrica, Thomas Stiefvater, va destacar a Regió7 el nivell de feina que es du a terme a Guixers i l’arrelament de la fàbrica amb el territori. A més, va assegurar que la fàbrica funcionarà durant molts anys més. «L’empresa Knauf es basa a treballar el guix, i tenim guix suficient per fer-ho durant molts anys més. Amb l’equip professional que tenim, estic segur que tot anirà a més en el futur», va destacar.

En l’acte, que es va retransmetre en streaming pels empleats, hi va assistir el director general de Knauf Iberia, Alberto de Luca, qui va manifestar que «la fàbrica de Guixers, situada en un lloc privilegiat, és clau per a tot el grup Knauf. Exporta la major part de la seva producció a França i la seva construcció a la dècada dels 90 no només va suposar l’inici d’una activitat industrial, sinó també d’una gran família». De Luca també va assegurar que «aquí a Guixers hi ha centenars d’històries personals, històries de superació, de canvi generacional, de joves que van trobar la seva primera activitat laboral i, al mateix temps, un futur. Tots, amb un esperit emprenedor, ganes d’aprendre, compromís i perseverança».

Per la seva banda, l’alcalde de Guixers, Jordi Selga, va destacar la importància de l’empresa per al municipi de Guixers, que s’ha traduït amb un creixement poblacional. Selga va voler destacar la feina de l’alcalde anterior, l’històric Marià Chaure, que va estar a l’alcaldia des de l’arribada de la fàbrica al municipi de Guixers i que va treballar mà a mà amb l’empresa per fer-la créixer juntament amb el municipi.

Actualment Knauf treballa amb dues guixeres, però preveu obrir-ne alguna més en el futur. La fàbrica ha assolit una xifra de producció de 30 milions de metre quadrat de guix per any i s’hi poden arribar a descarregar 100 camions diàriament. Tot i això, el compromís de l’empresa per reduir l’impacte de les guixeres al medi ambient continua vigent amb la restauració de les zones amb la vegetació i l’arbrat original, com és el cas de l’antiga guixera de Sant Feliu.