Tres poblacions de la vall de Lord –Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra i Guixers– protesten contra la manca de servei de Correus quan el carter titular de la zona està de baixa o fa vacances. Les poblacions exigeixen a l’empresa estatal que prengui mesures per solucionar aquest dèficit, que afecta uns 1.400 habitants.

Els ajuntaments assenyalen que «ja fa temps que quan el carter titular està de baixa o de vacances costa que des de Correus cobreixin la baixa», tot i que en aquests casos l’empresa sol destinar un repartidor de l’oficina de Solsona. En els últims dies, però, segons manifesten els municipis, el problema s’ha agreujat ja que no hi ha servei d’oficina ni de repartiment –tant de paqueteria com de correspondència– des del 7 de juny.

«La vall de Lord té una població envellida que ha de tenir els mateixos serveis que qualsevol altre lloc del nostre país, per tant és obligació dels representants dels tres municipis defensar això allà on sigui», reivindiquen els consistoris en un comunicat fet públic a les xarxes socials.

Sense solucions des de Correus

A més, remarquen que s’ha demanat explicacions a Correus però que la seva resposta és que «tenen falta de personal i no tenen previst fer res al respecte». Davant d’aquesta posició de l’empresa de capital públic, les poblacions sol·liciten ajuda a les administracions del país per «forçar a fer que Correus cobreixi les places afectades i puguem recuperar el servei com més aviat millor».

«La situació actual ja és insostenible, tenim habitants que estaven a l’espera de correspondència i paqueteria important i que ara es veuen obligats a baixar a Solsona amb tot el que això comporta», sosté el comunicat en relació amb aquells veïns i veïnes que no tenen possibilitat de transport.

Finalment, també es recorda que aquesta circumstància ocasiona problemes a les empreses de la zona.