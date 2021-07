L’Ajuntament de Guixers ha limitat l’aforament de cotxes a l’espai de bany natural dels Estevats amb 50 places d’aparcament. Fins ara, no hi havia una zona d’estacionament de vehicles senyalitzada i no hi havia restriccions per estacionar. A partir d’ara, els cotxes que no aparquin a les zones habilitades seran sancionats amb multes que van dels 100 als 3.000 euros, segons marca l’ordenança que regula l’espai.

«Molts banyistes deixaven el cotxe on volien perquè no estava senyalitzat», explica l’alcalde del municipi, Jordi Selga. En regular l’aparcament, Selga espera concentrar tots els vehicles als nous espais habilitats. De les 50 places, 15 es reservaran a clients de l’empresa de lloguer de caiacs.

El Guarda Rural d’una empresa de seguretat privada que vigila les zones de bany del Solsonès des de la setmana passada, serà l’encarregat de sancionar els cotxes que es deixin fora de les places d’aparcament que ha habilitat l’Ajuntament.

A part de regular l’estacionament, l’Ajuntament de Guixers va instal·lar ahir senyalització sobre la normativa que ha entrat en vigor aquest estiu als espais de bany de la comarca.

El Consistori ha col·locat un codi QR a cada cartell amb aquesta ordenança, que informa als banyistes quines són les conductes sancionables.

A més a més, a la nova senyalització, l’Ajuntament recorda als banyistes que el municipi no té un servei de recollida d’escombraries. Aquests cartells, segons Selga, s’han fet amb la intenció de conscienciar-los sobre la importància de recollir la brossa que generen. «Guixers no té recursos per posar contenidors a la zona per la gent que hi ve de pas», diu Selga.

Aprofitant els treballs, l’Ajuntament de Guixers també ha millorat els camins d’accés, ha netejat la vegetació de l’entorn i ha instal·lat uns lavabos mòbils.

Aquesta millora de la zona de bany dels Estevats de Guixers ha tingut un cost de 45.000 euros, que provenen d’una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.