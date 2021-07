Josep Rull, exconseller de Territori i un dels presos indultats del Procés, va ser aquesta setmana passada a la Llosa del Cavall per fer pònting. Era un repte que el terrassenc tenia pendent i que va poder fer realitat al Solsonès. Ell mateix ha compartit a Twitter l'experiència.

Ha penjat un vídeo on se'l veu preparant-se per saltar des d'un punt habilitat a la presa de la Llosa i completant la gesta. "Finalment ho he pogut fer! Amb determinació. Assaborint la llibertat", ha escrit Rull acompanyant el vídeo.