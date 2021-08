La comissió Orgue Catedral de Solsona reprèn l’activitat de restauració del monumental instrument amb una exposició/subhasta d’art integrada en la campanya de mecenatge per aconseguir finançament per a finalitzar la darrera fase de rehabilitació. Per aquest motiu, la comissió fa una crida a totes i tots els artistes que desitgin participar-hi aportant obres pròpies. Aquesta exposició/subhasta estava previst realitzar-la a l’any 2020, però, a causa de la pandèmia, es va ajornar. Ara, però, la comissió creu que és un bon moment per reprendre de nou la campanya durant la Festa Major de Solsona.

L’exposició/subhasta tindrà lloc des del 3 al 18 de setembre, a la Sala Gris, al C. Sant Miquel, 9, de Solsona. Les obres exposades sortiran amb un preu inicial que cada artista fixarà prèviament i el públic assistent podrà augmentar aquest valor amb puges mínimes de 25 euros, de tal manera que el seu valor s’anirà actualitzant i quedarà reflectit al peu de cada obra fins l’últim dia i hora en que s’estableixi la finalització de la subhasta. Per tal de poder preparar i muntar l’exposició s’acceptarà l’aportació d’obres fins el dia 27 d’agost.

L'exposició/subhasta estarà oberta de 12 a 13.30 i de 19 a 21 entre el 3 i el 12 de setembre, mentre que del 13 al 18 del mateix mes només obrirà de 19 a 21.