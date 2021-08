Uns 200 conductors han hagut de fer mitja volta, aquest dissabte al matí, al pantà de Sant Ponç, tancat al pas dels vehicles per l'elevat risc d'incendi. Tot i que el tancament havia estat comunicat, alguns vehicles si han desplaçat però s'han trobat amb els accessos barrats pel cos dels Agents Rurals. "Se'ls ha informat que no podien accedir a la zona i han hagut de girar cap a casa", explica l'alcalde de Clariana de Cardener, Albert Bajona, tot insistint en el fet que "estem en nivell 3 del pla Alfa i la gent hauria de ser conscient de les restriccions". També el batlle d'Olius, Antoni Márquez, creu que davant "l'excepcionalitat del moment", ara més que mai la ciutadania "s'hauria d'informar i no sortir a l'aventura".

Els accessos en vehicle motoritzat al pantà de Sant Ponç es van tancar dijous. No obstant això, divendres alguns conductors, amb la voluntat d'accedir-hi de totes formes, aparcaven els vehicles en els camins de l'entorn, fet que suposava "un gran perill, perquè hi ha camps de rostolls", explica l'alcalde de Clariana de Cardener, Albert Bajona. Per aquesta raó, aquest dissabte s'ha optat per avançar el tancament i ara ja no s'hi pot accedir a partir de l'inici de la pista del molí del Pont, al terme de Navès; i, des de Clariana de Cardener, la tanca se situa uns tres quilòmetres abans d'accedir a la presa.

El tancament de Sant Ponç es mantindrà fins dimarts el matí. A banda, a causa del risc d'incendi, també s'ha tancat l'accés a altres zones de bany, com ara la ribera Salada, situada als termes de Castellar de la Ribera i Lladurs; i l'Aigua d'Ora, a Navès.