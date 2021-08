L’Ajuntament de Lladurs ha tret a concurs el projecte per millorar alguns camins del seu terme municipal. Les actuacions es concreten en l’asfaltatge de 1.100 m2 del camí que comunica la Ribera salada a Pla de Roures amb la carretera de Solsona a Cambrils (LV-4011), a l’alçada del Pont del Clop, el formigonatge de cunetes en diversos trams de la xarxa viària municipal i la millora de la visibilitat en dos punts concrets de la carretera LV-4011.

Pel que fa a l’asfaltatge del camí, es tracta d’una via que actualment és de terra i grava compactada que, quan plou, genera problemes en el ferm. L’asfaltatge haurà de donar solució a aquest problema.

Es tracta d’una via que discorre paral·lela a la Ribera Salada i que és vital per a la comunicació del nord del municipi amb la comarca de l’Alt Urgell i com a nexe d’unió amb vies principals com la C-26 o la C-14. A més, durant l’estiu es multiplica el nombre de vehicles que hi transcorren, ja que dona accés a la Ribera Salada. L’asfaltatge cobrirà un tram de 200 metres de longitud.

El projecte, pendent d’adjudicació, té un pressupost estimat de 92.288,13 euros amb IVA inclòs i el termini d’execució de les obres s’espera que sigui de dos mesos des de l’inici.