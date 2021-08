El bisbe de Solsona, Xavier Novell, de 52 anys i en el seu moment prelat més jove de l’Estat, va comunicar ahir amb una nota oficial de la diòcesi que abandona el càrrec. El papa Francesc ja ha acceptat la renúncia. Novell només aclareix en el comunicat que la decisió es deu a «motius personals». Novell continuarà sent bisbe nominalment i no s’ha donat cap dada sobre quina pot ser la seva futura destinació ni on residirà d’ara endavant.

La dimissió és una decisió sorprenent, gens habitual en el context de la jerarquia de l’Església catòlica, on les renúncies són molt estranyes i els bisbes es mantenen en el càrrec fins al límit previst, als 75 anys. El canvi en la posició de Novell es fonamenta en l’article 401.2 del Codi del Dret Canònic que determina que la Santa Seu pot acceptar la dimissió d’un bisbe «en el cas de malaltia (que fonts dels bisbat de Solsona van indicar ahir que no era el cas) o si per alguna altra causa greu quedés minvada la seva capacitat per desenvolupar el càrrec». Si no, als bisbes se’ls demana que allarguin el mandat fins als 75 anys.

Novell ha portat el seu cas amb absoluta discreció i la notícia que es va conèixer ahir va produir una gran sorpresa fins i tot entre col·laboradors directes del bisbe. A la cúria, alguns ho van saber poc abans de fer-se públic el comunicat, segons ha pogut saber aquest diari. La majoria de sacerdots, comunitats religioses i representants de les entitats vinculades al bisbat, ho van fer en llegir el comunicat. També les autoritats de la comarca consultades.

Regió7 no va poder ahir contactar amb el prelat. Els clergues més propers consultats no van amagar la seva sorpresa per la notícia. Es remetien, però, als motius personals que Novell al·lega per haver pres la decisió.

Tot i la sorpresa, algunes fonts apuntaven possibles motius que podrien bategar darrera les raons del bisbe. Novell tenia una relació complicada amb l’homosexualitat, amb la política de l’església en relació amb el tema i amb la posició del Papa al respecte. També havia tingut topades tant amb la base de la diòcesi com amb els seus superiors jeràrquics, i els consultats coincideixen que la personalitat de Novell no facilitava les bones relacions amb el seu entorn, cosa que podria haver afectat el seu ànim. Tampoc es descarta que el seu posicionament al costat dels presos independentistes hagi generat tibantors amb la cúpula de l’Església que hagin contribuït a aquest desenllaç.

Una renúncia sorprenent

El rector de Solsona, Lluís Ruiz, va assegurar a aquest diari que la notícia l’havia agafat de sorpresa i va afirmar saber només el que deia el comunicat oficial. També es va sorprendre el rector de Berga, Jaume Prat, qui va afegir que la notícia li va saber greu perquè va ser molt sobtada.

«Ens ha caigut tan de cop que no ens ha donat temps a reaccionar, però si diu que són motius personals vés a saber», va explicar l’arxiver del bisbat de Solsona, Ramon Viladés. A més, l’arxiver va dir que «deixant de banda les idees o la seva manera de ser, que passi això no és positiu pel bisbat».

Regió7 també va recollir a dins de la diòcesi punts de vista que valoren positivament la nova situació. El rector de Cardona, Carles Pubill, va mostrar-se sorprès i va assegurar no saber res dels motius de la renúncia. Tot i això, va considerar que és una bona notícia per al bisbat, ja que «pot ajudar a desencallar moltes coses de tipus pastoral». En aquest sentit, Pubill va destacar que Novell tenia una visió molt personal sobre les activitats pastorals i que un canvi al capdavant del bisbat podria ser positiu per a la diòcesi solsonina.

L’alcalde de Solsona, David Rodríguez, va dir que en el conjunt de la ciutat va ser una total sorpresa i va destacar que tot i que «ideològicament estem molt lluny, sempre hi ha hagut una bona col·laboració institucional que ha permès que prosperin coses per a la ciutat». El batlle solsoní fa referència a l’impuls del museu diocesà o la gestió de la pandèmia a la residència Hospital Pere Màrtir Colomés, entre d’altres.