Cervera ha visitat la capital del Solsonès acompanyada del coordinador de Junts a la vegueria de les Terres de Lleida, Eloi Bergós, i de la responsable de la formació a Solsona, Sílvia Torra, així com de diversos representants de Junts al territori. Han pogut conèixer els i les joves que s'encarreguen de muntar anualment aquesta festa, que els han ensenyat els diferents gegants i capgrossos que formen part del bestiari del municipi, i que prenen una part activa en celebracions com la Festa Major o el Carnaval.

La visita ha començat amb una trobada entre Cervera i els diferents representants de Junts a Solsona i els membres de l'Associació de Carnaval del municipi. En el marc d'aquesta trobada, Cervera ha volgut "fer un reconeixement i felicitar l'associació per la seva implicació i feina que de manera altruista aconsegueix que el Carnaval de Solsona sigui un pilar fonamental per als solsonins i les solsonines".

A continuació, Cervera i la resta d'autoritats s'han desplaçat fins a l'Escola Arrels de Solsona, on han pogut visitar els gegants de Festa Major i els gegants del Carnaval. Durant la trobada, la consellera de Drets Socials ha posat en relleu el fet que tots aquests gegants i capgrossos, els elements tangibles més representatius de la festa, són possibles gràcies als "joves que s'impliquen i que impliquen els veïns i veïnes". En aquest sentit, Cervera ha destacat, entre totes les figures, la del gegant Pop, una iniciativa "que permet que la festa i el ball siguin inclusius i per a totes les persones" i que, per a Cervera, "és un exemple més d'aquesta festa que és un referent de present i futur", ha dit.

La trobada ha finalitzat amb una visita a l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona, en què Cervera i la resta de representants de Junts s'han reunit amb la Junta de l'Associació i han pogut compartir i debatre idees i punts de vista al voltant dels projectes de futur del Carnaval de Solsona.