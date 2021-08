El bisbe de Vic i administrador apostòlic del bisbat de Solsona de forma temporal, Romà Casanova, ha assegurat que quan va rebre la notícia de la renúncia del prelat solsoní, Xavier Novell ho va fer "amb dolor, perquè l'estimàvem, i amb perplexitat perquè no sabíem què havia passat".

En una atenció als mitjans avui al palau episcopal de Vic, Casanova confirma que va poder parlar amb el bisbe Novell abans de l'anunci de la renúncia, i que l'encomanament de la Santa Seu li demanava que estigués dilluns a les 12 a Solsona, moment en què l'anunci es va fer públic. Allà es va reunir amb la cúria del bisbat de Solsona i assegura que "ells no sabien res de res".

Sobre els motius de la renúncia de Novell, el bisbe de Vic explica que es tracta d'una decisió que va prendre "lliurement" I "per raons personals", motiu pel qual demana respecte per Novell i assegura que és ell qui hauria d'explicar les seves raons si ho considerés oportú.

Casanova calcula que la seva etapa com a administrador apostòlic de Solsona duri aproximadament mig any, però destaca que no depèn del bisbat de Vic, sinó del Vaticà. En tot cas, assegura que es tracta d'una "època transitòria" i que no hi haurà cap innovació important. La primera mesura que va prendre va ser ratificar Mn. Marc Majà com a Vicari General del bisbat de Solsona. Això implica que serà la seva mà dreta a la diòcesi solsonina, mentre que manté el col·legi de consultors del bisbat de Solsona.

El bisbe de Vic també es va comprometre a treballar dos dies de la setmana a Solsona: dimecres i divendres, mentre que els caps de setmana dependria de les celebracions.