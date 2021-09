La Comissió Orgue de Solsona engega aquest divendre l'exposició i subhasta d'art local emmarcada en el projecte de restauració del majestuós instrument de la catedral de Solsona, ara en procés de restauració. L’exposició i subhasta tindrà lloc del 3 al 18 de setembre, a la Sala Gris, al Carrer de Sant Miquel, 9. Del 3 al 12 de setembre obrirà els matins de 12 a 13.30 i a les tardes de 19 a 21. Del 13 al 18 de setembre només obrirà en horari de tarda.

Les obres d’art exposades i subhastades són donacions desinteressades dels següents artistes plàstics: Jaume Roure, Ramon Àngel Davins, Gemma Montaner, Claustre Cuadrench, Margarida Piera, Pere Cuadrench, Ramon Padullés, Josep Dalmau, Esteve Sances, Josep M. Massegú, Mar Saiz, Francesc Artigau, Jordi Coromines, Lurdes Santamaria, Josep Miquel Torres, Claustre Sunyer, Aleix Albareda, Joma, Ramon Calonge, Jaume Cuadrench, Lluís Clop (Nian), Aurembiaix Sabaté i Joan Carrió.

Les obres exposades sortiran amb un preu inicial que cada artista fixarà prèviament. El públic assistent podrà augmentar aquest valor amb puges mínimes de 25 €, de tal manera que el seu valor s’anirà actualitzant i quedarà reflectit al peu de cada obra fins al dia de finalització de la subhasta. Els beneficis es destinaran íntegrament a finançar la campanya de restauració de l’orgue de la Catedral de Solsona.

Del cost inicial de l’obra, que era de 671.543,01 euros, només falten per cobrir-ne 33.161,74. Això ha estat possible gràcies a les aportacions d’administracions, empreses i particulars que han realitzat un gran esforç per a fer possible una nova vida per al monumental orgue de Solsona.