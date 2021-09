El Centre Sanitari del Solsonès ha posat a concurs el contracte del servei d’atenció i assistència sanitària especialitzada en infermeria-pneumologia. L’ens de salut comarcal assegura que atesa la demanda d’aquesta especialitat necessiten contractar un especialista per tal d’oferir l’atenció i assistència adequades a les necessitats dels seus pacients i usuaris.

La prestació del servei es farà a les dependències del Centre Sanitari del Solsonès cada dilluns entre les 9:00 i les 14:00 hores, així que el contracte és per cinc hores a la setmana. El personal del servei tindrà com a funcions principals fer de suport de l’especialista en pneumologia, a més d’un seguiment del programa de «tabaquisme» així com la realització de pràctiques relacionades amb aquesta especialitat.

El contracte estableix una durada de dos anys i el pressupost de licitació s’estima en 8.586,24 euros. Així, s’estableix que el preu del servei per hora és de 16,64 euros sense IVA inclòs.