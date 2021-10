El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i els ajuntaments del Solsonès han creat una guia adreçada a les famílies per prevenir les violències masclistes titulada "Eines d’estar per casa". Es tracta d'una de les darreres accions de la campanya institucional Impensables.

Tal com expliquen els impulsors de la iniciativa, a partir de frases com “calladeta estàs més maca”, “els nens no ploren” o “qui t’estima et farà patir”, el patriarcat desgrana un sistema de creences que afavoreix, sosté i legitima les violències masclistes. Per desmuntar-lo, aquesta nova guia estructura els continguts en nou apartats que aborden temes com els estereotips de gènere, la masculinitat, la feminitat, la misogínia o els mites de l’amor romàntic. Alhora, el document convida les famílies a la reflexió basada en situacions quotidianes, amb recomanacions de canvi i transformació i recursos com contes, cançons o pel·lícules per compartir amb els infants.

La campanya Impensables té un enfocament de 360 graus i, en aquesta ocasió, busca la complicitat de les famílies per “passar de la bona voluntat a la bona pràctica”, tal com assenyala la tècnica del SIAD, Maribel Bella, ja que “la major part dels valors sexistes que es transmeten als infants es fa de manera inconscient”. Per a Xavier Castellana, conseller comarcal d’Acció Social, “l’educació en valors comença a casa, i el que millor transformarà el món són les noves generacions amb una educació més oberta, inclusiva i respectuosa amb la diversitat, a diferència de la societat en la qual vam ser educats els adults d’avui ”. D’aquí la voluntat de proporcionar aquest tipus d’eines. La guia, il·lustrada per Marta Bellvehí, ja es pot descarregar del web www.campanyaimpensables.cat.

Recursos per a infants, docents i famílies

Aquesta publicació s’inclou en l’eix de treball “Pregunta´t”, a través de la qual s’emmarquen accions de prevenció de les violències masclistes adreçades a infants, docents i famílies. Durant el curs 2020-2021, les escoles de primària van acollir també tallers de prevenció de violències masclistes amb contes coeducatius. Així mateix, s’han publicat al web tres vídeos de la politòloga experta en violència masclista Carme Vidal Estruel que conviden el personal docent a la transformació de la pràctica diària a les aules per fer impensables les violències masclistes.

El desplegament de la campanya, engegada el 2020, és coordinat pels ajuntaments del Solsonès i el Consell Comarcal amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya, i es finança amb càrrec als fons rebuts del Pacte d’Estat contra la violència de gènere de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere del Ministeri d’Igualtat.