Solsona comença avui la recollida de residus porta a porta. A hores de que els veïns tinguin l'obligació de deixar els seus residus en un cubell davant de les seves cases, els contenidors que encara hi ha a la ciutat avui són ben plens de deixalles. Fins i tot a les zones on ja no hi ha contenidors està ple de deixalles al terra.

La població de la capital del Solsonès avui haurà de realitzar un canvi d'hàbits important pel que fa a la gestió de les deixalles. Això ha fet que els menys previsors hagin llançat tota la brossa que tenien a casa l'últim dia possible abans de l'inici del porta a porta, en ocasions sense reciclar. I és que la gran majoria de punts de contenidors que hi ha a la ciutat avui són plens de bosses de deixalles de tot tipus i altres elements com mobles, llibres, revistes i altres coses. De fet, tot i que en alguns punts ja no hi ha contenidors, segueix havent-hi grans quantitats de deixalles que els serveis de neteja ja estan recollint.