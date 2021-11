La família de l’artista solsoní Genís Colell, traspassat l’any 2018, ha cedit els beneficis d’una obra pòstuma a l’Associació Fènix.

La iniciativa parteix del disseny encarregat per l’empresa «Exquisitarium» d’Oliana amb la finalitat de decorar un dels murs de la nova seu empresarial, renovada just abans de la defunció de Colell. Han passat tres anys i familiars i un grup d’amics vinculats al món del grafit, han decidit recuperar el disseny guardat tot aquest temps, per materialitzar-lo com a mural en un dels murs de les noves instal·lacions de l’empresa.

Els integrants de la iniciativa han decidit entregar el pagament de l’empresa «Exquisitàrium» a l’Associació Fènix d’ajuda i suport contra el càncer, entitat declarada d’utilitat pública.