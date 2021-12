El Port del Comte, l'estació d'esquí situada més al sud de Catalunya, ha estrenat avui la temporada d'esquí. Ho ha fet com feia temps que no feia, amb més d'un 70% de les pistes disponibles el cap de setmana anterior al Pont de la Puríssima. Les nevades que van caure a bona part del Pirineu i Prepirineu català la setmana passada juntament amb les baixes temperatures dels últims dies que han afavorit la innivació han fet possible que l'estació hagi obert amb 28 pistes de 39 possibles i amb gruixos de neu d'entre 30 i 60 centímetres.

El director de l'estació, Albert Estella, s'ha mostrat avui optimista de poder viure una bona temporada i deixar enrere l'hivern passat, quan les restriccions derivades de la covid-19 van fer molt mal al Port del Comte. De fet, tal com ha apuntat Estella, durant el confinament hi havia caps de setmana en que no s'arribava als 35 esquiadors. De cara a la gent que ha anat avui al Port del Comte, el director ha explicat que estan contents perquè era el primer dia i esperen que durant el pont vinguin molts esquiadors.

Avui, els amants de la neu no han volgut esperar al cap de setmana i ja s'han deixat veure a l'estació. Tots els consultats han coincidit amb les ganes d'esquiar que tenien després que l'any passat no ho poguessin fer en les condicions que voldrien o, directament, no esquiessin en cap ocasió. En aquest sentit, s'han pogut veure persones de diferents llocs, des de punts més propers com Manresa o Solsona com de l'àrea metropolitana de Barcelona o, fins i tot, de la zona de Tarragona. Alguns d'ells han pujat avui per estrenar la temporada i altres han aprofitat per passar el pont al Solsonès per aprofitar la neu, com és el cas d'algunes famílies.

Per altra banda, l'ocupació als hotels de la zona rondarà el ple durant el Pont de la Puríssima. En aquest sentit, l'Hotel Port 1730, el situat just davant de la baixada principal de l'estació, té ocupacions superiors al 90% durant tots els dies del pont. El mateix passa amb l'Alberg El Mirador. Els dos establiments coincideixen en la importància de les nevades i del funcionament de l'estació per generar més activitat als negocis de la zona.