La Fira del Tió ha tornat aquest dissabte a Solsona després de la suspensió del 2020 amb els nens i nenes com a principals protagonistes i sent els tions el seu principal reclam. Aquest matí el certamen ha omplert els carrers i places del nucli antic però menys que en d'altres edicions, segons ha pogut copsar aquest diari a través de diversos paradistes. S'ha de destacar, això sí, la presència de visitants de fora de la ciutat, que han aprofitat el llarg pont de la Puríssima per treure el cap a la mostra solsonina. Ha estat una edició marcada també pel fred moderat i el vent.

Un dels punts neuràlgics ha estat a la plaça Major, amb el mercat d'artesania, i al carrer de Sant Miquel amb la fira d'entitats. Aquests dos espais -amb una vintena de parades en total aproximadament- s'han omplert de famílies amb nens i nenes que s'aturaven als estands, especialment al voltant de la parada de tions a la plaça Major. A més, diversos visitants han aprofitat també per comprar en establiments de la plaça, circumstància que ha originat alguna cua a l'exterior. Ara bé, l'espai que durant tot el matí ha concentrat més volum de persones -principalment infants- ha estat la Plaça del Palau Episcopal, on hi ha jocs gegants i puzzles. A més, al migdia s'hi ha ofert l'Espectacle de titelles Recontes, i també s'hi celebra un taller de circ. D'altra banda, a la plaça de la Catedral, la solidaritat ha estat la protagonista. Hi ha la tradicional recollida de joguines noves per distribuir entre les famílies vulnerables de la comarca, i la venda de tions i bastons. La quantitat recaptada d'aquesta última parada, amb la col·laboració de Creu Roja, es destina al Rebost Solidari del Solsonès. Han tingut èxit especialment els bastons, ja que són menys voluminosos i més fàcils de transportar que els tions. Una altra activitat lligada amb la fira és l'exposició i concurs de tions als aparadors de la UBIC. Els infants havien d'anotar, sense haver d'entrar a les botgues, una sèrie particularitats de cada tió dels comerços per entrar a un sorteig que determina quin és l'encarregat d'encendre l'arbre de la Plaça Major aquesta tarda. A banda d'aquestes activitats i petites mostres, durant tota la jornada el casc antic de Solsona està ambientat amb música que es projecta a través d'altaveus, i a la plaça major s'hi ofereix música en directe.